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2020-05-17T14:56
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Президент и экс-премьер Афганистана подпишут соглашение о разделе власти
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РИА Новости

Президент и экс-премьер Афганистана подпишут соглашение о разделе власти

12:37 17.05.2020 (обновлено: 14:56 17.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр страны Абдулла Абдулла подпишут в воскресенье соглашение о разделе власти в стране, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники.
Ранее представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщал о прогрессе в переговорах между Гани и Абдуллой.
Согласно источникам, подписание документа должно состояться в воскресенье. Как отмечает телеканал, в предполагаемом соглашении подчеркиваются исполнительные функции, которые будет выполнять Абдулла. Кроме того, бывший премьер в случае подписания соглашения возглавит Высший совет по национальному примирению.
По данным телеканала 1TV News, Гани и Абдулла подпишут документ в воскресенье в 12:30 мск.
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Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.
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Седик СедиккиАбдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайАфганистанВ мире
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