Президент и экс-премьер Афганистана подпишут соглашение о разделе власти

Согласно источникам, подписание документа должно состояться в воскресенье. Как отмечает телеканал, в предполагаемом соглашении подчеркиваются исполнительные функции, которые будет выполнять Абдулла. Кроме того, бывший премьер в случае подписания соглашения возглавит Высший совет по национальному примирению.

Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.