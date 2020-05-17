Президент и экс-премьер Афганистана подпишут соглашение о разделе власти

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр страны Абдулла Абдулла подпишут в воскресенье соглашение о разделе власти в стране, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники.
Ранее представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщал о прогрессе в переговорах между Гани и Абдуллой.
Согласно источникам, подписание документа должно состояться в воскресенье. Как отмечает телеканал, в предполагаемом соглашении подчеркиваются исполнительные функции, которые будет выполнять Абдулла. Кроме того, бывший премьер в случае подписания соглашения возглавит Высший совет по национальному примирению.
По данным телеканала 1TV News, Гани и Абдулла подпишут документ в воскресенье в 12:30 мск.
Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.