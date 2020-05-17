Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании Музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании по версии The Sunday Times.

Британский музыкант Эд Ширан, который ранее стал артистом десятилетия в Великобритании по версии Official Charts, занял в рейтинге пятую строчку. Его состояние оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, после увеличения на 40 миллионов за последний год.

Знаменитый актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в фильмах о Гарри Поттере, расположился на девятом месте рейтинга The Sunday Times. Его состояние издание оценило в 94 миллиона фунтов стерлингов. Его коллега Эмма Уотсон с 52 миллионами фунтов заняла 11-е место.

Лидером рейтинга в этом году стал герцог Вестминстерский Хью Гровенор. Состояние герцога оценивается в 10,295 миллиарда фунтов стерлингов. В рейтинге богатейших жителей Великобритании он занял десятое место.