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Культура
2020-05-17T19:32
https://ria.ru/20200517/1571572831.html
Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии
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РИА Новости

Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии

19:32 17.05.2020
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© The Late Show with Stephen ColbertДэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео
Дэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео
© The Late Show with Stephen Colbert
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании по версии The Sunday Times.
Британский музыкант Эд Ширан, который ранее стал артистом десятилетия в Великобритании по версии Official Charts, занял в рейтинге пятую строчку. Его состояние оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, после увеличения на 40 миллионов за последний год.
Знаменитый актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в фильмах о Гарри Поттере, расположился на девятом месте рейтинга The Sunday Times. Его состояние издание оценило в 94 миллиона фунтов стерлингов. Его коллега Эмма Уотсон с 52 миллионами фунтов заняла 11-е место.
Лидером рейтинга в этом году стал герцог Вестминстерский Хью Гровенор. Состояние герцога оценивается в 10,295 миллиарда фунтов стерлингов. В рейтинге богатейших жителей Великобритании он занял десятое место.
В десятку богатейших молодых жителей Британии также вошли дочь герцога Веллингтона Шарлотта Уэлсли, создатель спортивного бренда Бен Францис, футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл и музыкант Гарри Стайлз.
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КультураГарри СтайлсСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесЭд ШиранГарри ПоттерЭмма УотсонДэниел Рэдклифф
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