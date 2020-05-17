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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:27
https://ria.ru/20200517/1571572665.html
В Вологодской области пока не могут начать снятие ограничений по COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Вологодской области пока не могут начать снятие ограничений по COVID-19

12:27 17.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения COVID-19 в Вологодской области составляет 1,8, что не позволяет начать первый этап снятия ограничительных мер, сообщает оперштаб региона.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
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"На Вологодчине - 454 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки 23 новых случая (10 - Вологда, 6 - Череповец, 4 - Кадуйский район, 1 - Шекснинский район, 1 - Череповецкий район, 1 - Вожегодский район). Коэффициент распространения - 1,8. Поэтому пока первой волны (снятия мер - ред.) не ждем", - говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб региона, в стационарах находятся 88 пациентов с коронавирусом, в том числе 6 человек - в тяжелом состоянии. Максимальное количество выявленных заболевших - в Вологде (185 случаев) и Череповце (122).
С начала эпидемии в Вологодской области выздоровели 195 человек, трое скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваВологодская областьОбщество
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