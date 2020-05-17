В Вологодской области пока не могут начать снятие ограничений по COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения COVID-19 в Коэффициент распространения COVID-19 в Вологодской области составляет 1,8, что не позволяет начать первый этап снятия ограничительных мер, сообщает оперштаб региона.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.

"На Вологодчине - 454 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки 23 новых случая (10 - Вологда, 6 - Череповец, 4 - Кадуйский район, 1 - Шекснинский район, 1 - Череповецкий район, 1 - Вожегодский район). Коэффициент распространения - 1,8. Поэтому пока первой волны (снятия мер - ред.) не ждем", - говорится в сообщении.

Как уточняет оперштаб региона, в стационарах находятся 88 пациентов с коронавирусом, в том числе 6 человек - в тяжелом состоянии. Максимальное количество выявленных заболевших - в Вологде (185 случаев) и Череповце (122).

С начала эпидемии в Вологодской области выздоровели 195 человек, трое скончались.