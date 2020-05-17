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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:21
https://ria.ru/20200517/1571572516.html
Из Белграда в Россию вылетел третий за воскресенье самолет с военными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348593_0:0:1791:1008_1036x0_80_0_0_a1361dea389b922422e8fb052917997c.jpg
РИА Новости

Из Белграда в Россию вылетел третий за воскресенье самолет с военными

12:21 17.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпециалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац. Архивное фото
БЕЛГРАД(Сербия), 17 мая - РИА Новости. Третий за воскресенье самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда в РФ, сообщило Минобороны России.
Ранее силовое ведомство сообщило, что в воскресенье планируется четыре рейса из Сербии в РФ с военными. Два борта уже вылетели из Белграда. В субботу состоялось три рейса.
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"Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (Белград, Сербия) в РФ", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76СербияБелград (город)Безопасность
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