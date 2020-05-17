Из Белграда в Россию вылетел третий за воскресенье самолет с военными

БЕЛГРАД(Сербия), 17 мая - РИА Новости. Третий за воскресенье самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда в РФ, сообщило Минобороны России.
Ранее силовое ведомство сообщило, что в воскресенье планируется четыре рейса из Сербии в РФ с военными. Два борта уже вылетели из Белграда. В субботу состоялось три рейса.
"Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (Белград, Сербия) в РФ", - говорится в сообщении.
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