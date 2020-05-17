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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:15
https://ria.ru/20200517/1571572273.html
В Югре выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

В Югре выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

12:15 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных новых случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе впервые превысило 100, инфекцию за сутки выявили у 118 человек, кроме того, один пациент скончался, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
"За последние сутки в Югре - 118 новых случаев коронавируса... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 1166", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у половины из числа новых инфицированных коронавирус протекает без симптомов, при этом только 10% заразившихся - несовершеннолетние или пожилые люди в возрасте старше 65 лет.
"В Сургутской окружной клинической больнице скончался пациент из Когалыма с лабораторно подтвержденным COVID-19. Пациенту было 63 года. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, но из-за множества хронических заболеваний, осложнявших лечение, болезнь завершилась летальным исходом", - добавили в оперштабе со ссылкой на окружной депздрав.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще пятеро - в период с 1 по 14 мая. Таким образом, число связанных с COVID-19 летальных случаев в регионе возросло до девяти. В реанимации от общего числа заболевших с подтвержденным коронавирусом в Югре находится 21 человек, из них 12 - на искусственной вентиляции легких.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКогалым
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