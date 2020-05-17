В Югре выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом

Врачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных новых случаев коронавируса в Число подтвержденных новых случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе впервые превысило 100, инфекцию за сутки выявили у 118 человек, кроме того, один пациент скончался, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

"За последние сутки в Югре - 118 новых случаев коронавируса... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 1166", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у половины из числа новых инфицированных коронавирус протекает без симптомов, при этом только 10% заразившихся - несовершеннолетние или пожилые люди в возрасте старше 65 лет.

"В Сургутской окружной клинической больнице скончался пациент из Когалыма с лабораторно подтвержденным COVID-19. Пациенту было 63 года. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни, но из-за множества хронических заболеваний, осложнявших лечение, болезнь завершилась летальным исходом", - добавили в оперштабе со ссылкой на окружной депздрав.

Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще пятеро - в период с 1 по 14 мая. Таким образом, число связанных с COVID-19 летальных случаев в регионе возросло до девяти. В реанимации от общего числа заболевших с подтвержденным коронавирусом в Югре находится 21 человек, из них 12 - на искусственной вентиляции легких.

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.