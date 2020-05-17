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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:13
https://ria.ru/20200517/1571572234.html
В Латвии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_c3c815410cfc8d070d5dd319eb18c567.jpg
РИА Новости

В Латвии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

12:13 17.05.2020
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© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
РИГА, 17 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших составило 1008 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ)
"За сутки было проведено 1028 тестов, выявлено 11 новых случаев заболевания. С начала распространения вируса в Латвии сделано 88 405 тестов на COVID-19, заболели 1008 человек, от болезни вылечилось 662 человека. Официальное число умерших носителей вируса составляет 19 человек", - сказано в сообщении.
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
16 мая, 19:08Распространение нового коронавируса
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За последние сутки в больницу с COVID-19 попал один человек. Всего в стационарах лечатся 24 пациента: 21 из них находятся в состоянии средней тяжести, у трех пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛатвияВ мире
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