В Латвии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

РИГА, 17 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших составило 1008 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ)
"За сутки было проведено 1028 тестов, выявлено 11 новых случаев заболевания. С начала распространения вируса в Латвии сделано 88 405 тестов на COVID-19, заболели 1008 человек, от болезни вылечилось 662 человека. Официальное число умерших носителей вируса составляет 19 человек", - сказано в сообщении.
За последние сутки в больницу с COVID-19 попал один человек. Всего в стационарах лечатся 24 пациента: 21 из них находятся в состоянии средней тяжести, у трех пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.