Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 1,7 тысячи

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки выявлено 69 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1759 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших - 407", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 376 человек, на амбулаторном лечении – 356 человек, в том числе 36 детей, еще 613 человек, включая 179 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2118 человек, имевших контакты с зараженными людьми.