Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 1,7 тысячи

НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 1,7 тысячи, за сутки заболели 69 человек, 51 пациент выздоровел, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки выявлено 69 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1759 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших - 407", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 376 человек, на амбулаторном лечении – 356 человек, в том числе 36 детей, еще 613 человек, включая 179 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2118 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
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