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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:11
https://ria.ru/20200517/1571572140.html
Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 1,7 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541942_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9149138f5451a10c2158239e7d92be63.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 1,7 тысячи

12:11 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 1,7 тысячи, за сутки заболели 69 человек, 51 пациент выздоровел, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки выявлено 69 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1759 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших - 407", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 376 человек, на амбулаторном лечении – 356 человек, в том числе 36 детей, еще 613 человек, включая 179 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2118 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
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