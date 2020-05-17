Еще у 11 работников "Сургутнефтегаза" в Югре выявили коронавирус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась еще у 11 сотрудников "Сургутнефтегаза" в Югреэ, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
Согласно данным штаба, за сутки в Югре инфекция подтвердилась у 118 человек, это максимальный прирост, при этом около половины новых заразившихся приходится на Сургут и Сургутский район, где располагаются объекты нефтяной компании.
Заместитель гендиректора "Сургутнефтегаза" Сергей Сидоров во вторник в ходе заседания оперштаба заявил, что 19 апреля в вагон-городок на территории Быстринского месторождения заехала группа вахтовиков, вскоре 15 из них из-за симптомов ОРВИ понадобилась госпитализация, еще 57 работников поместили в обсерватор. Их протестировали на коронавирус, результаты ожидаются, отмечал Сидоров. Он также пояснял, что все помещения вагон-городка продезинфицировали, также решено запретить на время въезд новых сотрудников на указанную территорию.
В субботу окружной штаб сообщил, что инфекция за сутки подтвердилась у 23 сотрудников предприятия.
"Ранее установленные очаги: ПАО "Сургутнефтегаз" - 11 новых случаев", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится, комментарием компании "Сургутнефтегаз" РИА Новости пока не располагает.
Таким образом, уже 34 работника компании заразились коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
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