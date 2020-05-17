Еще у 11 работников "Сургутнефтегаза" в Югре выявили коронавирус

Заместитель гендиректора "Сургутнефтегаза" Сергей Сидоров во вторник в ходе заседания оперштаба заявил, что 19 апреля в вагон-городок на территории Быстринского месторождения заехала группа вахтовиков, вскоре 15 из них из-за симптомов ОРВИ понадобилась госпитализация, еще 57 работников поместили в обсерватор. Их протестировали на коронавирус, результаты ожидаются, отмечал Сидоров. Он также пояснял, что все помещения вагон-городка продезинфицировали, также решено запретить на время въезд новых сотрудников на указанную территорию.