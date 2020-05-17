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2020-05-17T12:11
https://ria.ru/20200517/1571571951.html
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
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РИА Новости

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

12:08 17.05.2020 (обновлено: 12:11 17.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновХрам святителя Николая в Заяицком
Храм святителя Николая в Заяицком
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На следующей неделе жителей столицы ждет аномальное похолодание, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
Так, в понедельник днем температура составит до 14 градусов тепла. Со среды до пятницы столбики термометров будут находиться в пределах плюс 9-13 градусов, отметила синоптик. Ночью температура может опуститься до минус двух.

"Такая погода будет на четыре-пять градусов ниже нормы. Усилит ощущение непогоды холодный северный ветер и сильные дожди в понедельник и среду", — цитирует Позднякову "Российская газета".

Синоптик связала аномальное похолодание с переносом воздушных масс с северо-запада в центральную часть страны.
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Москвичей предупредили о прохладной и ветреной погоде
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Месяц назад прогнозировали аномально жаркое лето.
17 мая, 13:52
ccomissarkattani
8120000
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