Москвичей предупредили об аномальном похолодании

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На следующей неделе жителей столицы ждет аномальное похолодание, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
Так, в понедельник днем температура составит до 14 градусов тепла. Со среды до пятницы столбики термометров будут находиться в пределах плюс 9-13 градусов, отметила синоптик. Ночью температура может опуститься до минус двух.
"Такая погода будет на четыре-пять градусов ниже нормы. Усилит ощущение непогоды холодный северный ветер и сильные дожди в понедельник и среду", — цитирует Позднякову "Российская газета".
Синоптик связала аномальное похолодание с переносом воздушных масс с северо-запада в центральную часть страны.