В Подмосковье умерли еще шесть пациентов с COVID-19

Накануне сообщалось о 262 скончавшихся с коронавирусом пациентах.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 268 заболевших. Выздоровели и выписались 3088 человек", - говорится в сообщении.