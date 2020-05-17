В Подмосковье умерли еще шесть пациентов с COVID-19

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Число лиц, скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье, выросло на 6, до 268, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 262 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 268 заболевших. Выздоровели и выписались 3088 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлены 907 новых случаев заболевания коронавирусом, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.