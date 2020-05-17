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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:11
https://ria.ru/20200517/1571571922.html
В Подмосковье умерли еще шесть пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

В Подмосковье умерли еще шесть пациентов с COVID-19

12:07 17.05.2020 (обновлено: 12:11 17.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Число лиц, скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье, выросло на 6, до 268, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 262 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 268 заболевших. Выздоровели и выписались 3088 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлены 907 новых случаев заболевания коронавирусом, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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