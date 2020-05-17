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2020-05-17T14:49
https://ria.ru/20200517/1571571895.html
Эксперт рассказал о применении в Арктике маскирующего под снег материала
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РИА Новости

Эксперт рассказал о применении в Арктике маскирующего под снег материала

12:07 17.05.2020 (обновлено: 14:49 17.05.2020)
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© Фото : Министерство обороны РФРоссийские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
© Фото : Министерство обороны РФ
Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Применение созданного в России нового радиопоглощающего материала, маскирующего технику под снежный покров, актуально в Арктике, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее в холдинге "Росэлектроника" РИА Новости сообщили, что разработан радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза. Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% — то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.
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"Если цель не вскрыта средствами наведения, то и поражения не будет. Конечно, вкупе с радиопоглощающим материалом должны быть элементы тепловой защиты, а также системы активной постановки завес, которые перекрывают оптический и электромагнитный спектр. Но никто не отменял принцип солдата с лопатой", — сказал Мураховский.
Именно поэтому, отметил он, появление данного материала важно с точки зрения применения в Арктике, "так как окопаться там достаточно сложно, учитывая мерзлый грунт и равнинный рельеф", — пояснил эксперт.
По его словам, имитация снежного покрова — это одна из опций.
"Свойство этого материала определяется его составом, а уж что он имитирует — сугроб или траву, зависит от конкретных условий. В современных условиях это является одним из ключевых параметров защиты военной техники, так как есть две основные системы наведения, которые используются в современном высокоточном оружии. Это оптико-тепловизионные и радиолокационные головки", — уточнил собеседник агентства.
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71673012
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Виктор МураховскийРоссийская электроникаАрктикаБезопасность
Популярные комментарии
В Арктике применение этого открытия? Это давно придумали "лопата" называется)))
17 мая, 13:10
Вениамин Шабалин
14400011
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