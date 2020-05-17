Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Королева отметила, что не только является подругой артистки, но и живет по соседству с ней в Крекшино.

"Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", — заявила Королева в эфире телеканала НТВ

Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал, что в лечении Заворотнюк можно применять технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. По его словам, семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли — глиобластомы, а специалисты подобрали вирусы, которые могут убить эту опухоль.