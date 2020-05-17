На космодроме Восточный усилили меры против коронавируса

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции усилены на космодроме Восточный на следующий день после того, как стало известно о первом заболевшем.
Накануне глава города Циолковский, где живут сотрудники Восточного, Сергей Левицкий сообщил, что в городе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
"Дважды в день проводится дезинфекция в автомобильном транспорте, доставляющем работников на космодромы. Регулярная обработка осуществляется в административных зданиях и на всех объектах космодрома", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").
Также увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов, сотрудники предприятия обеспечены санитайзерами, проводится инспекция по соблюдению необходимых мер профилактики коронавируса. Усилен контроль за режимом ношения масок и дезинфекции. В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей, говорится на сайте.
"Ежедневно сотрудникам выдаются защитные маски, продолжает осуществляться термометрия на входе и в течение дня", - сообщает подразделение "Роскосмоса".
Как ранее сообщалось, строительство космодрома Восточный на время пандемии не останавливалось.
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