На космодроме Восточный усилили меры против коронавируса

"Хорошая идея". Эксперт объяснил, зачем России плавучий космодром Первое из судов проекта "Морской старт" прибыло в Приморье. Эксперт по космонавтике Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik рассказал, чем может быть полезен для России это проект.