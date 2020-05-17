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2020-05-17T11:58
https://ria.ru/20200517/1571571582.html
В Роспотребнадзоре рассказали об обстановке по ВИЧ-инфекции в Москве
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали об обстановке по ВИЧ-инфекции в Москве

11:58 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции в Москве уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению с другими мегаполисами развитых стран, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые этот день был отмечен в Сан-Франциско (США) в 1983 году группой людей, лично затронутых проблемой СПИДа.
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"В Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей. Это стало возможным благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ в Москве, увеличивается, что помогает медикам выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.
Ведомство напомнило, что определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним признакам невозможно. Тест на ВИЧ – единственный достоверный способ узнать, есть вирус в крови или нет. В целях раннего выявления инфекции ежегодно в Москве проходят обследования более 5 миллионов человек.
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