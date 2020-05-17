В Роспотребнадзоре рассказали об обстановке по ВИЧ-инфекции в Москве

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции в Уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции в Москве уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению с другими мегаполисами развитых стран, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора

Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Впервые этот день был отмечен в Сан-Франциско США ) в 1983 году группой людей, лично затронутых проблемой СПИДа.

"В Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей. Это стало возможным благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ в Москве, увеличивается, что помогает медикам выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.