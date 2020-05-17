В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 28

ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Зафиксированы еще два летальных случая, связанных с коронавирусом, в Пермском крае, общее количество скончавшихся с COVID-19 в регионе достигло 28, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"По итогам прошлых суток два случая коронавирусной инфекции в Прикамье зафиксированы посмертно. Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом - 28", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1024, в том числе 51 новый случай заражения за последние сутки, выздоровели 522 пациента, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.