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2020-05-17T11:52
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В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 28
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РИА Новости

В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 28

11:52 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Зафиксированы еще два летальных случая, связанных с коронавирусом, в Пермском крае, общее количество скончавшихся с COVID-19 в регионе достигло 28, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"По итогам прошлых суток два случая коронавирусной инфекции в Прикамье зафиксированы посмертно. Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом - 28", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1024, в том числе 51 новый случай заражения за последние сутки, выздоровели 522 пациента, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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