Еврокомиссия обвинила Россию в "распространении теорий заговора"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag заявил, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа.

"Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию (о коронавирусе - ред.) в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения", - заявил Стано, слова которого приводит немецкое издание.

В заметке таблоида не содержится ни примеров "дезинформации", ни упоминаний конкретных СМИ, которые, по словам представителя ЕК, распространяют подобные данные.

По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис". Кроме того, речь якобы идет о стремлении "подорвать доверие общественности к местным властям".

Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.