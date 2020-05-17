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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:44
https://ria.ru/20200517/1571571420.html
Еврокомиссия обвинила Россию в "распространении теорий заговора"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия обвинила Россию в "распространении теорий заговора"

11:52 17.05.2020 (обновлено: 14:44 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag заявил, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа.
"Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию (о коронавирусе - ред.) в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения", - заявил Стано, слова которого приводит немецкое издание.
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В заметке таблоида не содержится ни примеров "дезинформации", ни упоминаний конкретных СМИ, которые, по словам представителя ЕК, распространяют подобные данные.
По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис". Кроме того, речь якобы идет о стремлении "подорвать доверие общественности к местным властям".
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМедиавойныСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Пусть за собой лучше смотрят и не суют свои носы в чужие для них дела.
17 мая, 12:43
Andrey Bodrey
3600005
Враги, чего от них ждать? Только ОЧЕРЕДНОГО нападения, разве что. Кстати, их враждебность вообще иррациональна. Если у кого из младоевропейцев и есть обиды (кстати, еще вопрос,справедливые ли!), то к СССР, которого уж 30 лет как нет. А кого Россия успела обидеть? Украину? Так она вовсе не "цэевропа", что мы (Россия) сделали полякам или прибалтам??? А датчанам??? А англичанам??? Даже, если поверить их бреду про Скрипалей, то это вовсе не англичане, как и Литвиненко. Чего они к нам привязались ВСЕ???
17 мая, 12:44
Von Stirliz
3000046
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