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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:58
https://ria.ru/20200517/1571571353.html
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19

11:50 17.05.2020 (обновлено: 17:58 17.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов.
По ее словам, сегодня уровень летальности от коронавируса в РФ в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом. Смертность - это принципиально другой показатель, отметила вице-премьер, уточнив, что он считается на население. Официальные данные за апрель по причинам смерти будут только в конце мая, подчеркнула она.
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Сейчас есть данные, которые связаны с оперативной статистикой, которую аккумулирует налоговая служба, поскольку она собирает данные ЗАГСов, объяснила Голикова. По ее словам, после 20-го числа будет традиционная сверка, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель.
"...не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: COVID - не COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать", - заявила Голикова в эфире телепрограммы "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1".
Она напомнила, что лечение коронавируса оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Каждый регион установил тариф на оказание такой медпомощи: в него входит и зарплата, и медикаменты, и лекарства, и расходные материалы.
"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", - добавила Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
оптимизировали - оптимизировали - оптимизировали медицину. Результат: ни статистику посчитать, ни зарплату целиком врачам выдать...
17 мая, 13:06
Extended Mi
72203415
Жалкие и нелепые оправдания... Как у Захаровой с дебатами... (((
17 мая, 14:29
АЛАлексей Ломакин
1400009
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