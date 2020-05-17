Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов.

По ее словам, сегодня уровень летальности от коронавируса в РФ в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом. Смертность - это принципиально другой показатель, отметила вице-премьер, уточнив, что он считается на население. Официальные данные за апрель по причинам смерти будут только в конце мая, подчеркнула она.

Сейчас есть данные, которые связаны с оперативной статистикой, которую аккумулирует налоговая служба, поскольку она собирает данные ЗАГСов, объяснила Голикова. По ее словам, после 20-го числа будет традиционная сверка, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель.

"...не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: COVID - не COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать", - заявила Голикова в эфире телепрограммы "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1"

Она напомнила, что лечение коронавируса оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Каждый регион установил тариф на оказание такой медпомощи: в него входит и зарплата, и медикаменты, и лекарства, и расходные материалы.

"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", - добавила Голикова.