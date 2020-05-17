Акции против карантина выгодны экстремистам, считает контрразведка в ФРГ

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Томас Хальденванг в интервью газете Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Томас Хальденванг в интервью газете Welt am Sonntag заявил о тенденции, когда правые экстремисты в ФРГ используют демонстрации против карантинных мер в своих интересах.

На протяжении уже нескольких недель в разных городах Германии время от времени проходят акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине , как заявили РИА Новости в полиции города, участие приняли около тысячи человек.

"Мы видим тенденцию, когда экстремисты, особенно правые экстремисты, используют демонстрации в своих интересах", - заявил Хальденванг, по словам которого правые радикалы пытаются наладить контакт с определенными группами населения и призывают своих сторонников принять участие в акциях протеста.

Глава BfV подчеркнул, что существует опасность, что правые экстремисты могут возглавить связанные с коронавирусом демонстрации. При этом, по его словам, в настоящее время большинство участников подобных акций - граждане, уважающие конституцию ФРГ.

"Мы обеспокоены тем, что экстремисты используют нынешнюю ситуацию так же, как так называемый миграционный кризис", - отметил он.

Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль также заявил изданию, что в акциях против ограничительных мер принимает участие "множество волков в овечьей шкуре", которые выдвигают "антидемократические лозунги".