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2020-05-17T11:49
https://ria.ru/20200517/1571571319.html
Акции против карантина выгодны экстремистам, считает контрразведка в ФРГ
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РИА Новости

Акции против карантина выгодны экстремистам, считает контрразведка в ФРГ

11:49 17.05.2020
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Томас Хальденванг в интервью газете Welt am Sonntag заявил о тенденции, когда правые экстремисты в ФРГ используют демонстрации против карантинных мер в своих интересах.
На протяжении уже нескольких недель в разных городах Германии время от времени проходят акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине, как заявили РИА Новости в полиции города, участие приняли около тысячи человек.
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"Мы видим тенденцию, когда экстремисты, особенно правые экстремисты, используют демонстрации в своих интересах", - заявил Хальденванг, по словам которого правые радикалы пытаются наладить контакт с определенными группами населения и призывают своих сторонников принять участие в акциях протеста.
Глава BfV подчеркнул, что существует опасность, что правые экстремисты могут возглавить связанные с коронавирусом демонстрации. При этом, по его словам, в настоящее время большинство участников подобных акций - граждане, уважающие конституцию ФРГ.
"Мы обеспокоены тем, что экстремисты используют нынешнюю ситуацию так же, как так называемый миграционный кризис", - отметил он.
Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль также заявил изданию, что в акциях против ограничительных мер принимает участие "множество волков в овечьей шкуре", которые выдвигают "антидемократические лозунги".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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