Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Министр подчеркнул, что сейчас в министерстве настраиваются и готовы организовать всю дистанционку.