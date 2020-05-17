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2020-05-17T12:32
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Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
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РИА Новости

Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены

11:40 17.05.2020 (обновлено: 12:32 17.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Министр подчеркнул, что сейчас в министерстве настраиваются и готовы организовать всю дистанционку.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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