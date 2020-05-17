В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 10 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 27 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2461 человека, число выздоровевших достигло 670 человек. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.