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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:38
https://ria.ru/20200517/1571571105.html
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541949_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_9d62e719a50187aa681f7aa904062721.jpg
РИА Новости

В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97

11:38 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 10 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 27 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2461 человека, число выздоровевших достигло 670 человек. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваТулаТульская область
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