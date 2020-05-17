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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:46
https://ria.ru/20200517/1571571077.html
Участник "Кривого зеркала" Михаил Вашуков сдал тест на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Участник "Кривого зеркала" Михаил Вашуков сдал тест на коронавирус

11:38 17.05.2020 (обновлено: 11:46 17.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комик Михаил Вашуков сообщил РИА Новости, что COVID-19 у него пока не подтвержден, он находится дома и ждет результат теста.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашуков госпитализирован с пневмонией.
На вопрос агентства о том, действительно ли у него обнаружен коронавирус, Вашуков ответил: "Нет, я просто ходил делать КТ, и все. Я дома нахожусь. Все нормально".
Артист добавил, что ему сделали тест на коронавирус, он ждет результат. "Вчера сделал, сегодня жду ответ", - сказал он.
Михаил Вашуков - российский артист, комик, известный по участию в юмористической передаче "Кривое зеркало", где он выступал совместно с Николаем Бандуриным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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