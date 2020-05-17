Участник "Кривого зеркала" Михаил Вашуков сдал тест на коронавирус

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комик Михаил Вашуков сообщил РИА Новости, что COVID-19 у него пока не подтвержден, он находится дома и ждет результат теста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашуков госпитализирован с пневмонией.

На вопрос агентства о том, действительно ли у него обнаружен коронавирус, Вашуков ответил: "Нет, я просто ходил делать КТ, и все. Я дома нахожусь. Все нормально".

Артист добавил, что ему сделали тест на коронавирус, он ждет результат. "Вчера сделал, сегодня жду ответ", - сказал он.

Михаил Вашуков - российский артист, комик, известный по участию в юмористической передаче "Кривое зеркало", где он выступал совместно с Николаем Бандуриным.