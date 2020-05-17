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2020-05-17T11:33
https://ria.ru/20200517/1571570970.html
Киев увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров, заявили в ЛНР

11:33 17.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенная техника в Луганске
Военная техника в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военная техника в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Киева увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути экс-главы государства Петра Порошенко.
Родион Мирошник
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"Киев сегодня увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров. Если раньше Порошенко просто откровенно врал о выполнении обязательств по Минску на 95%, то Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак - ред.) и Резников (министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников - ред.) сегодня предлагают "имитацию третьего уровня", - сказал Мирошник.
Он уточнил, что на Украине уже давно принята практика "заочных судов", когда заочно объявляют в розыск, заочно судят и заочно сажают, когда весь процесс происходит "без ненужного "вмешательства" второй стороны процесса". Представитель ЛНР считает, что эту же практику Киев предлагает и для переговоров в контактной группе.
"Киев сам себе подбирает удобных оппонентов, сам с ними согласовывает любые решения и сам же демонстрирует свои невиданные успехи в достижении урегулирования конфликта. Итоги спектакля они, видимо, планируют потом предъявлять гарантам минских соглашений или нормандского формата. Видимо, тоже в виртуальном формате", - пояснил Мирошник.
Он уточнил, что проблемой остается лишь то, что к реальному процессу урегулирования конфликта в Донбассе "этот процесс не имеет ни малейшего отношения".
"Но, возможно, Зеленскому это и не нужно. Реальное урегулирование конфликта не вписывается в его концепцию "государство в смартфоне", там должна быть просто опция "отключить конфликт", и он ею будет готов воспользоваться", - подчеркнул представитель республики.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМинскКиевВ мире
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