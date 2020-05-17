Киев увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров, заявили в ЛНР

"Киев сегодня увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров. Если раньше Порошенко просто откровенно врал о выполнении обязательств по Минску на 95%, то Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак - ред.) и Резников (министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников - ред.) сегодня предлагают "имитацию третьего уровня", - сказал Мирошник.

Он уточнил, что на Украине уже давно принята практика "заочных судов", когда заочно объявляют в розыск, заочно судят и заочно сажают, когда весь процесс происходит "без ненужного "вмешательства" второй стороны процесса". Представитель ЛНР считает, что эту же практику Киев предлагает и для переговоров в контактной группе.

"Киев сам себе подбирает удобных оппонентов, сам с ними согласовывает любые решения и сам же демонстрирует свои невиданные успехи в достижении урегулирования конфликта. Итоги спектакля они, видимо, планируют потом предъявлять гарантам минских соглашений или нормандского формата. Видимо, тоже в виртуальном формате", - пояснил Мирошник.

Он уточнил, что проблемой остается лишь то, что к реальному процессу урегулирования конфликта в Донбассе "этот процесс не имеет ни малейшего отношения".