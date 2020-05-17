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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:32
https://ria.ru/20200517/1571570871.html
В России второй день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543567_0:319:2874:1936_1036x0_80_0_0_fcd0e4a35abd7449340f6071d94bd4c7.jpg
РИА Новости

В России второй день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

11:32 17.05.2020
9941
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. За последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в России выросло на 9709 человек, сообщили в оперативном штабе.
Второй день подряд в стране фиксируется менее десяти тысячи положительных тестов на COVID-19. Суточный прирост составил 3,6 процента.
В субботу подтвердились 9200 новых случаев за сутки. Это минимальный показатель со 2 мая.
Всего в 85 российских регионах зарегистрировано 281 752 пациента с коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус 2019-nCoV
15 мая, 08:00РИА Наука
Лекарство от коронавируса. Ученые предлагают неожиданную терапию
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
к курортному сезону напишут что вирус побеждён.
17 мая, 12:39
ДОДмитрий Олейник
1610013
Ни как наши оракулы не договорятся, сегодня Дагестан заявил о 40 умерших врачах, а по статистике всего умерло 27, и так по всей стране. Команда будет заболеваемость растёт, как только нужно уменьшить так сразу статистика падает, всё вопреки здравому смыслу и эпидемиологии...
17 мая, 12:17
Юрий Баженов
1100501
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