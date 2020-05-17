В России второй день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. За последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в России выросло на 9709 человек, сообщили в оперативном штабе.
Второй день подряд в стране фиксируется менее десяти тысячи положительных тестов на COVID-19. Суточный прирост составил 3,6 процента.
В субботу подтвердились 9200 новых случаев за сутки. Это минимальный показатель со 2 мая.
Всего в 85 российских регионах зарегистрировано 281 752 пациента с коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.