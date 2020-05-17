Минобрнауки порекомендовал вузам предоставлять рассрочку оплаты обучения

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобрнауки рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам на платное обучение, заявил министр науки и высшего образования РФ Минобрнауки рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам на платное обучение, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

"Мы сейчас понимаем, что вузы получают от студентов огромное количество обращений по поводу рассрочек. И мы также этот разговор ведем, рекомендуем вузам максимальные рассрочки по возможности предоставлять, но это всегда индивидуальная история", - сказал Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда"

Министр также рассказал о стоимости платного обучения. "Следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, такое решение принято коллегиальное о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года, о неиндексации стоимости обучения", - сказал он.

По словам Фалькова, принципы определения стоимости платного обучения будут заданы все же министерством.

"Да, определенные принципы будут заданы министерством. То есть вуз не сможет произвольно любую стоимость установить, не будет такого, что в одном вузе обучение, ну возьмем, по экономике будет стоить 20 тысяч, а в другом - 120 тысяч, потому что это неправильный подход", - подчеркнул министр.

Минобрнауки, по его словам, подготовило приказ, который определит критерии формирования цен на обучение в вузах.