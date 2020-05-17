Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:26
https://ria.ru/20200517/1571570669.html
В Нижегородской области умер один пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543571_247:607:2808:2048_1036x0_80_0_0_5806b6a1a7c80ae54a76165b18044efd.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умер один пациент с коронавирусом

11:26 17.05.2020
1386
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в больнице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Еще один житель Нижегородской области скончался от коронавируса, количество умерших пациентов увеличилось до 43 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончался еще 1 житель области, число летальных случаев в регионе возросло до 43. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике Хадасса в технопарке Сколково
16 мая, 11:37Распространение нового коронавируса
В Нижегородской области число больных COVID-19 превысило 6,1 тысячи
По состоянию на 17 мая в Нижегородской области подтвержден еще 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6413 человек. Выздоровели и выписаны 1388 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших 3817 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"В Нижегородской области более 1,1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По данным на 17 мая, 143 391 житель региона сдал тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5026 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001400
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике Хадасса в технопарке Сколково
В Нижегородской области число больных COVID-19 превысило 6,1 тысячи
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Вид на Землю с МКС
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Биолог назвала опасность комнатных мух
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Названы первые претенденты на вакцинацию от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Священник РПЦ рассказал о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
Лента новостейМолния