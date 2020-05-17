В Нижегородской области умер один пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Еще один житель Еще один житель Нижегородской области скончался от коронавируса , количество умерших пациентов увеличилось до 43 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончался еще 1 житель области, число летальных случаев в регионе возросло до 43. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 мая в Нижегородской области подтвержден еще 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6413 человек. Выздоровели и выписаны 1388 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших 3817 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"В Нижегородской области более 1,1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По данным на 17 мая, 143 391 житель региона сдал тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5026 человек.