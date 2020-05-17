Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T12:33
https://ria.ru/20200517/1571570290.html
Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения бюджетных мест в вузах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_fa4750408d182ede93843f6d1e1d1ee1.jpg
РИА Новости

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения бюджетных мест в вузах

11:30 17.05.2020 (обновлено: 12:33 17.05.2020)
2676
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобрнауки прорабатывает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году, решение еще не принято, со следующего года будет значительное увеличение, заявил глава министерства Валерий Фальков.
Он отметил, что бюджетные места на этот год были выделены в прошлом году, в мае, поскольку там работает система распределения контрольных цифр приема.
"Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех случаях, в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться, прорабатываем - я осторожно так скажу, решение не принято - выделить дополнительные бюджетные места", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Фальков уточнил, что надо отметить, что с каждым годом их становится больше.
"Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года - на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест", - добавил министр, уточнив, что речь идет о приемной кампании 2021 года.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Вчера, 11:13Распространение нового коронавируса
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
1023102
Обсудить 2
Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
Рекомендуем
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
Аудитория в университете
Минобрнауки порекомендовал вузам предоставлять рассрочку оплаты обучения
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
Всероссийский онлайн-выпускной для студентов может пройти в начале июля
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма пообещал выплаты на детей в возрасте от 16 лет
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Объявление о закрытии кинотеатра
Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
Военная техника в Луганске
Киев увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров, заявили в ЛНР
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В партии Зеленского призвали вернуть медицину "как в СССР"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
Лента новостейМолния