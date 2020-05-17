Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобрнауки прорабатывает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году, решение еще не принято, со следующего года будет значительное увеличение, заявил глава министерства Минобрнауки прорабатывает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году, решение еще не принято, со следующего года будет значительное увеличение, заявил глава министерства Валерий Фальков

Он отметил, что бюджетные места на этот год были выделены в прошлом году, в мае, поскольку там работает система распределения контрольных цифр приема.

"Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех случаях, в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться, прорабатываем - я осторожно так скажу, решение не принято - выделить дополнительные бюджетные места", - сказал он в эфире радио " Комсомольская правда ".

Фальков уточнил, что надо отметить, что с каждым годом их становится больше.