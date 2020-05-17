Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобрнауки прорабатывает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в 2020 году, решение еще не принято, со следующего года будет значительное увеличение, заявил глава министерства Валерий Фальков.
Он отметил, что бюджетные места на этот год были выделены в прошлом году, в мае, поскольку там работает система распределения контрольных цифр приема.
"Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех случаях, в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться, прорабатываем - я осторожно так скажу, решение не принято - выделить дополнительные бюджетные места", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Фальков уточнил, что надо отметить, что с каждым годом их становится больше.
"Ну, а со следующего года... будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года - на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест", - добавил министр, уточнив, что речь идет о приемной кампании 2021 года.