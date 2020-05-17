Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации, остальные отказались от госэкзамена.
"77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов - как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа - как единственную форму государственной итоговой аттестации. Закон такое право предоставляет вузам ", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
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