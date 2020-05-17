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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:35
https://ria.ru/20200517/1571570147.html
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_0:217:2869:1830_1036x0_80_0_0_424fa85f0c275d618128e46c2ef89298.jpg
РИА Новости

Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах

11:13 17.05.2020 (обновлено: 12:35 17.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации, остальные отказались от госэкзамена.
"77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов - как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа - как единственную форму государственной итоговой аттестации. Закон такое право предоставляет вузам ", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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