В Тверской области число выздоровевших от COVID-19 достигло 500 человек

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1085 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 25 человек. Всего 500 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.