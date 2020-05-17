В Тверской области число выздоровевших от COVID-19 достигло 500 человек

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области достигло 500 из 1085 заболевших пациентов, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1085 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 25 человек. Всего 500 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 381 человек, городе Кимры - 280 человек, в Конаковском районе - 139 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.