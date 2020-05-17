В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Почти 90 пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, сообщает оперативный штаб региона.

По данным на 17 мая в области зарегистрирован 2731 случай заболевания COVID-19, из них 160 – за последние сутки.

"Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Свердловские врачи вылечили в общей сложности 734 пациентов, уточнили в штабе. Шесть человек скончались.