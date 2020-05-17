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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:59
https://ria.ru/20200517/1571569800.html
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

10:59 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Почти 90 пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, сообщает оперативный штаб региона.
По данным на 17 мая в области зарегистрирован 2731 случай заболевания COVID-19, из них 160 – за последние сутки.
"Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительно", - говорится в сообщении.
Свердловские врачи вылечили в общей сложности 734 пациентов, уточнили в штабе. Шесть человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская область
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