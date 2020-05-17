Умер основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер

МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер скончался в Минске после продолжительной болезни, сообщил портал Sputnik Беларусь в воскресенье.
"После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат", - говорится в сообщении.
По данным портала, в связи с эпидемиологической ситуацией прощание с Зиссером пройдет в узком кругу. "Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19", - отмечается в сообщении.
Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове.