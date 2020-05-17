Умер основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер

По данным портала, в связи с эпидемиологической ситуацией прощание с Зиссером пройдет в узком кругу. "Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19", - отмечается в сообщении.