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Умер основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер
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РИА Новости

Умер основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер

10:59 17.05.2020
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© Фото : портал TUT.BY Основатель портала tut.by Юрий Зиссер
Основатель портала tut.by Юрий Зиссер
© Фото : портал TUT.BY
Основатель портала tut.by Юрий Зиссер . Архивное фото
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер скончался в Минске после продолжительной болезни, сообщил портал Sputnik Беларусь в воскресенье.
"После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат", - говорится в сообщении.
По данным портала, в связи с эпидемиологической ситуацией прощание с Зиссером пройдет в узком кругу. "Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19", - отмечается в сообщении.
Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове.
2022122
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Юрий ЗиссерМинскБелоруссияВ мире
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