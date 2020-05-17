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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:53
https://ria.ru/20200517/1571569653.html
Из Ташкента в Казань вылетел рейс со 146 россиянами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Из Ташкента в Казань вылетел рейс со 146 россиянами

10:53 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 146 россиян из Ташкента в Казань после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
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"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 17 мая из Ташкента в Казань в 12.29 (10.29 мск). На борту – 146 граждан России", - сказал представитель посольства. Это уже второй чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В субботу Uzbekistan Airways также доставил 46 россиян в Ростов-на-Дону, а на обратном пути в Ташкент - 260 граждан Узбекистана.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваТашкентНовосибирскРостов-на-ДонуОбщество
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