Из Ташкента в Казань вылетел рейс со 146 россиянами

ТАШКЕНТ, 17 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 146 россиян из Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 146 россиян из Ташкента Казань после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.

"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 17 мая из Ташкента в Казань в 12.29 (10.29 мск). На борту – 146 граждан России", - сказал представитель посольства. Это уже второй чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В субботу Uzbekistan Airways также доставил 46 россиян в Ростов-на-Дону, а на обратном пути в Ташкент - 260 граждан Узбекистана.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры " Аэрофлота " и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.