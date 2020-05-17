МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет, также 8,2% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 3855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 42,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — говорится в сообщении.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса.
В Москве запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования будет проводиться методом случайной выборки. Горожане будут приглашаться на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.