Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет

"В столице подтверждено 3855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 42,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — говорится в сообщении.