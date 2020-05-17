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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:47
https://ria.ru/20200517/1571569510.html
Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 28 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571205846_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_80ac50c92d6faca19abc859c1ef443ad.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 28 тысяч

10:47 17.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuМедицинский персонал в Сингапуре
Медицинский персонал в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Сингапуре за сутки увеличилось на 682 и превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
В субботу сообщалось о 27 356 зараженных. По состоянию на воскресенье число случаев коронавируса в Сингапуре достигло 28 038. Отмечается, что подавляющее большинство новых заражений выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.
В начале недели на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них - наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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