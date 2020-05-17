Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 28 тысяч

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Количество выявленных случаев коронавируса в Сингапуре за сутки увеличилось на 682 и превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

В субботу сообщалось о 27 356 зараженных. По состоянию на воскресенье число случаев коронавируса в Сингапуре достигло 28 038. Отмечается, что подавляющее большинство новых заражений выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.

В начале недели на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них - наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.