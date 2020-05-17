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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:47
https://ria.ru/20200517/1571569481.html
На Украине выявили 57 случаев заражения коронавирусом среди медиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 57 случаев заражения коронавирусом среди медиков

10:47 17.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Еще 57 случаев заражения коронавирусом среди медиков выявили на Украине, всего зафиксировано уже более 3,5 тысячи, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 433 человека. Из них 32 ребенка и 57 медицинских работников… Всего за время пандемии заболели 3569 медработников", - сказал Степанов на брифинге в Киеве.
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Вчера, 10:18Распространение нового коронавируса
На Украине выявили 433 новых случая заражения коронавирусом
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 18291 человек, 514 скончались, 5116 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗКиевУкраинаВ мире
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