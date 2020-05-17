На Украине выявили 57 случаев заражения коронавирусом среди медиков

КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Еще 57 случаев заражения коронавирусом среди медиков выявили на Украине, всего зафиксировано уже более 3,5 тысячи, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 433 человека. Из них 32 ребенка и 57 медицинских работников… Всего за время пандемии заболели 3569 медработников", - сказал Степанов на брифинге в Киеве.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 18291 человек, 514 скончались, 5116 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.