За сутки в России выписали 4 207 пациентов после COVID-19

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в России после коронавируса выписаны 4 207 человек, всего выздоровели 67 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 4 207 человек... Выписано за весь период 67 373 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 1458 человек выписаны в Москве, 545 в Мурманской области, 364 в Подмосковье, 135 в Дагестане, 122 в Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.