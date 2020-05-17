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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:42
https://ria.ru/20200517/1571569316.html
За сутки в России выписали 4 207 пациентов после COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

За сутки в России выписали 4 207 пациентов после COVID-19

10:42 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в России после коронавируса выписаны 4 207 человек, всего выздоровели 67 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 4 207 человек... Выписано за весь период 67 373 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 1458 человек выписаны в Москве, 545 в Мурманской области, 364 в Подмосковье, 135 в Дагестане, 122 в Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Краснодарский крайМурманская областьОбщество
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