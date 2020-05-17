В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом

Врачи и пациентка в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией , сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего случаев выявили в Москве (3855), Подмосковье (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской области (281) и Свердловской области (160). При этом у 4116 человек нет симптомов заболевания. Скончались 94.

Накануне сообщалось о 9200 новых случаях. Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.

Распространение коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,4 миллиона человек, свыше 320 тысяч погибли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты , с начала этой недели Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

Ограничительные меры в России

Ранее Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.