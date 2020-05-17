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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:14
https://ria.ru/20200517/1571569115.html
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543475_0:157:3013:1852_1036x0_80_0_0_dfe1f37d83cd32ce6bd88df4be99d9af.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом

10:37 17.05.2020 (обновлено: 13:14 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациентка в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи и пациентка в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего случаев выявили в Москве (3855), Подмосковье (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской области (281) и Свердловской области (160). При этом у 4116 человек нет симптомов заболевания. Скончались 94.
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Накануне сообщалось о 9200 новых случаях. Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.

Распространение коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,4 миллиона человек, свыше 320 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, с начала этой недели Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
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Ограничительные меры в России

Ранее Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
Популярные комментарии
Стабильность признаки мастерства!! Так держать!!! Догоним и перегоним Америку!!
17 мая, 10:40
Максим Буланов
701002358
Шоу продолжается. Даже комментировать нечего.
17 мая, 10:45
nnuxser
43501343
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