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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:33
https://ria.ru/20200517/1571568997.html
Россия доставила в Иран три партии ткани для изготовления масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516264_0:94:3086:1830_1036x0_80_0_0_f6012d85143c26cbd5534295cc2f1385.jpg
РИА Новости

Россия доставила в Иран три партии ткани для изготовления масок

10:33 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Россия в качестве гуманитарной помощи в условиях распространения коронавируса доставила в Иран три партии ткани, необходимой для изготовления медицинских масок, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Груз - ткань для изготовления медицинских масок. Три рейса - 7, 14 и 15 мая. На каждом - до 3,5 тонны груза", - сообщил он.
Прежде Россия поставила Ирану в качестве гуманитарной помощи тест-системы, необходимые для диагностирования коронавируса.
Ранее торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин сообщил РИА Новости, что Москва готова рассмотреть возможность импорта масок и дезинфицирующих средств из Ирана по мере снятия Тегераном запрета на экспорт.
О наличии ограничений на экспорт товаров медицинского назначения рассказывал в беседе с агентством в апреле замминистра промышленности и торговли Ирана Хамид Задбум. Запрет касается экспорта масок и тканей для них, однако чиновник не исключил изменения ситуации, как только страна будет в должной степени обеспечена ими.
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Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
Президент Ирана Хасан Роухани после этого неоднократно заявлял, что Тегеран уже может экспортировать необходимые для противодействия коронавирусу товары, в то же время указав, что это в текущий момент касается не всех позиций.
К концу апреля Ирану удалось в десять раз увеличить производство масок в условиях распространения коронавируса: с порядка 400 тысяч масок в день до более 4 миллионов. Наблюдавшийся в первые недели распространения коронавируса (с 19 февраля) дефицит защитных средств удалось более-менее снять.
Иран постепенно снимает введенные из-за коронавируса ограничения: в стране возобновили свою деятельность предприятия с малыми и средними рисками распространения коронавируса, а в конце мая ожидается открытие точек, предполагающих большое скопление людей. Планируется возобновление спортивных мероприятий без зрителей. Все больше внимания уделяется вопросу личной безопасности граждан: в общественном транспорте обязательно ношение масок, на улице их носить рекомендуется.
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Иран прошел, по словам Роухани, пик распространения коронавируса в конце марта-начале апреля, однако до окончания COVID-19 еще далеко. На данный момент в стране выявлено более 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 7 тысяч - со смертельным исходом. При этом число выздоровевших достигло 93 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРустам ЖиганшинХасан РоуханиИранВ мире
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