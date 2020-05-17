Россия доставила в Иран три партии ткани для изготовления масок

ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Россия в качестве гуманитарной помощи в условиях распространения коронавируса доставила в Иран три партии ткани, необходимой для изготовления медицинских масок, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Груз - ткань для изготовления медицинских масок. Три рейса - 7, 14 и 15 мая. На каждом - до 3,5 тонны груза", - сообщил он.

Прежде Россия поставила Ирану в качестве гуманитарной помощи тест-системы, необходимые для диагностирования коронавируса.

Ранее торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин сообщил РИА Новости, что Москва готова рассмотреть возможность импорта масок и дезинфицирующих средств из Ирана по мере снятия Тегераном запрета на экспорт.

О наличии ограничений на экспорт товаров медицинского назначения рассказывал в беседе с агентством в апреле замминистра промышленности и торговли Ирана Хамид Задбум. Запрет касается экспорта масок и тканей для них, однако чиновник не исключил изменения ситуации, как только страна будет в должной степени обеспечена ими.

Президент Ирана Хасан Роухани после этого неоднократно заявлял, что Тегеран уже может экспортировать необходимые для противодействия коронавирусу товары, в то же время указав, что это в текущий момент касается не всех позиций.

К концу апреля Ирану удалось в десять раз увеличить производство масок в условиях распространения коронавируса: с порядка 400 тысяч масок в день до более 4 миллионов. Наблюдавшийся в первые недели распространения коронавируса (с 19 февраля) дефицит защитных средств удалось более-менее снять.

Иран постепенно снимает введенные из-за коронавируса ограничения: в стране возобновили свою деятельность предприятия с малыми и средними рисками распространения коронавируса, а в конце мая ожидается открытие точек, предполагающих большое скопление людей. Планируется возобновление спортивных мероприятий без зрителей. Все больше внимания уделяется вопросу личной безопасности граждан: в общественном транспорте обязательно ношение масок, на улице их носить рекомендуется.

Иран прошел, по словам Роухани, пик распространения коронавируса в конце марта-начале апреля, однако до окончания COVID-19 еще далеко. На данный момент в стране выявлено более 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 7 тысяч - со смертельным исходом. При этом число выздоровевших достигло 93 тысяч человек.