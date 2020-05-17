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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:30
https://ria.ru/20200517/1571568922.html
В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1151
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1151

10:30 17.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра
Медики карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 38, общее количество случаев составило 1151, сообщает правительство региона.
"В воскресенье, 17 мая, официально подтверждено заражение 38 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1151 человека. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 614 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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