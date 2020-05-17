В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1151

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 38, общее количество случаев составило 1151, сообщает правительство региона.
"В воскресенье, 17 мая, официально подтверждено заражение 38 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1151 человека. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 614 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.