На Филиппинах остается более 150 россиян, сообщили в посольстве

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На Филиппинах остается более 150 россиян, посольство ежедневно отправляет информацию о них в оперативный штаб, сообщило диппредставительство на своей странице в Facebook.
"В настоящее время на Филиппинах остается более 150 человек, в том числе беременные женщины, дети и пенсионеры. Большая часть наших граждан находится на островах Лусон и Себу. Посольство ежедневно направляет в Москву актуализированную информацию по количеству наших соотечественников. Решение о направлении вывозного/стыковочного рейса, запрашиваемого посольством, принимается оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве. Нам остается только ждать", - сообщило посольство.
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