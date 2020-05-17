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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:21
https://ria.ru/20200517/1571568814.html
На Филиппинах остается более 150 россиян, сообщили в посольстве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_f8b41aa1a705322d7b8dabf8687bcd90.jpg
РИА Новости

На Филиппинах остается более 150 россиян, сообщили в посольстве

10:26 17.05.2020 (обновлено: 12:21 17.05.2020)
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На Филиппинах остается более 150 россиян, посольство ежедневно отправляет информацию о них в оперативный штаб, сообщило диппредставительство на своей странице в Facebook.
"В настоящее время на Филиппинах остается более 150 человек, в том числе беременные женщины, дети и пенсионеры. Большая часть наших граждан находится на островах Лусон и Себу. Посольство ежедневно направляет в Москву актуализированную информацию по количеству наших соотечественников. Решение о направлении вывозного/стыковочного рейса, запрашиваемого посольством, принимается оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве. Нам остается только ждать", - сообщило посольство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Лусон (остров)МоскваСебуФилиппиныВ мире
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