На Украине выявили 433 новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 433 до 18291, скончались 17 человек, всего жертв 514, за весь период выздоровели 5116, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 433 человека. Зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 210 человек. Всего за время пандемии заболели 18291 человек. При этом всего выздоровели 5116, а летальных случаев – 514", - заявил Степанов на брифинге в Киеве. Трансляцию вел кабмин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.