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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:31
https://ria.ru/20200517/1571568584.html
На Украине выявили 433 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_bd947ee10727e724f34452446be1293e.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 433 новых случая заражения коронавирусом

10:18 17.05.2020 (обновлено: 10:31 17.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 433 до 18291, скончались 17 человек, всего жертв 514, за весь период выздоровели 5116, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 433 человека. Зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 210 человек. Всего за время пандемии заболели 18291 человек. При этом всего выздоровели 5116, а летальных случаев – 514", - заявил Степанов на брифинге в Киеве. Трансляцию вел кабмин.
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Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 528 за сутки
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВОЗКиевВ миреКоронавирус COVID-19Украина
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