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2020-05-17T16:22
https://ria.ru/20200517/1571568561.html
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард
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РИА Новости

Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард

10:18 17.05.2020 (обновлено: 16:22 17.05.2020)
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© AFP 2020 / Frederic J. BrownАмериканский актер и комик Фред Уиллард
Американский актер и комик Фред Уиллард
© AFP 2020 / Frederic J. Brown
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Лос-Анджелесе на 81-м году жизни скончался американский комедийный актер Фред Уиллард, пишет The Hollywood Reporter.
Его агент Майкл Айзенштадт уточнил, что смерть наступила по естественным причинам.

"Отец ушел очень мирно. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", — рассказала его дочь Хоуп.

Известность Уилларду принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Друзья", "Звездные врата", "Американский пирог", а также многих других. Он четыре раза номинирован на премию "Эмми".
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КультураЛос-АнджелесСША
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