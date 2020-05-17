Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за пораненный палец

Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Художник . Художник Никас Сафронов получил по страховке 320 тысяч долларов за пораненный палец правой руки. Об этом он рассказал в эфире программы " Секрет на миллион " на телеканале НТВ.

"Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вошло побольше, и порезал палец". Никас Сафронов художник художник

Через некоторое время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но лечение не помогло, в итоге ему сделали три операции, однако художнику так и не смогли поставить правильный диагноз.

Оказалось, что воспаление было связано с грибком, который медики даже не искали.

"Я на капельницах лежал, меня обкололи всего. Палец спасли, но кости не сошлись. Палец не гнется, но кисть я держу нормально, могу поднять ведро", — отметил герой передачи.

В итоге страховая компания выплатила Сафронову 320 тысяч долларов. По словам художника, он застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов, и ежегодно платит за это около 23 тысяч долларов.