Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-17T12:47
https://ria.ru/20200517/1571568467.html
Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за пораненный палец
https://cdn21.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b5c95fe0230cf96c6fb6bf79181b3377.jpg
РИА Новости

Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за пораненный палец

10:17 17.05.2020 (обновлено: 12:47 17.05.2020)
27020
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Художник Никас Сафронов получил по страховке 320 тысяч долларов за пораненный палец правой руки. Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

"Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вошло побольше, и порезал палец".

Прощание с народным артистом России Александром Пороховщиковым
Никас Сафронов
художник
Через некоторое время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но лечение не помогло, в итоге ему сделали три операции, однако художнику так и не смогли поставить правильный диагноз.
Оказалось, что воспаление было связано с грибком, который медики даже не искали.
"Я на капельницах лежал, меня обкололи всего. Палец спасли, но кости не сошлись. Палец не гнется, но кисть я держу нормально, могу поднять ведро", — отметил герой передачи.
В итоге страховая компания выплатила Сафронову 320 тысяч долларов. По словам художника, он застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов, и ежегодно платит за это около 23 тысяч долларов.
Как вы это делаете?!
Женщины, завещание, изоляция. Никас Сафронов в "Как вы это делаете?!"
8 апреля, 12:00
8983501017119
Обсудить 13
КультураШоу-бизнесНикас СафроновОбщество
Рекомендуем
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Туристы рассказали, какие неожиданные вещи купили во время самоизоляции
Американский актер и комик Фред Уиллард
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал уволить медиков после заявлений о нехватке масок
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Актриса Мария Горбань (справа)
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Камиль Хайруллин в Султаново
Бизнесмен тратит миллионы, чтобы поднять родное село
Военная техника
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Полиция
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Карлов мост на реке Влатава в Праге
Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств "ввоза яда" из России
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
Лента новостейМолния