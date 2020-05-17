В США умерла режиссер сериала "И повсюду тлеют пожары" Линн Шелтон

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон, известная своей работой над сериалом "И повсюду тлеют пожары", скончалась в возрасте 54 лет в США, сообщает издание New York Times.
Согласно заявлению представителя Шелтон Адама Керша, она умерла в больнице в Лос-Анджелесе от несвоевременно выявленного заболевания крови.
Шелтон известна благодаря трагикомедийным фильмам, в центре которых оказываются человеческие взаимоотношения. Среди ее наиболее известных работ - фильмы "И смех, и грех", "Детка" и "Меч доверия".
Шелтон также выступила режиссером ряда сериалов. Драматический мини-сериал "И повсюду тлеют пожары", где одну из главных ролей сыграла известная американская актриса Риз Уизерспун, стал последним проектом режиссера.