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2020-05-17T10:16
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В США умерла режиссер сериала "И повсюду тлеют пожары" Линн Шелтон
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РИА Новости

В США умерла режиссер сериала "И повсюду тлеют пожары" Линн Шелтон

10:16 17.05.2020
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© AFP 2020 / Dia DipasupilАмериканский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон
Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон
© AFP 2020 / Dia Dipasupil
Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон, известная своей работой над сериалом "И повсюду тлеют пожары", скончалась в возрасте 54 лет в США, сообщает издание New York Times.
Согласно заявлению представителя Шелтон Адама Керша, она умерла в больнице в Лос-Анджелесе от несвоевременно выявленного заболевания крови.
Шелтон известна благодаря трагикомедийным фильмам, в центре которых оказываются человеческие взаимоотношения. Среди ее наиболее известных работ - фильмы "И смех, и грех", "Детка" и "Меч доверия".
Шелтон также выступила режиссером ряда сериалов. Драматический мини-сериал "И повсюду тлеют пожары", где одну из главных ролей сыграла известная американская актриса Риз Уизерспун, стал последним проектом режиссера.
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