Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
По его словам, для частичного запуска экономики ситуация должна соответствовать трем показателям. В частности, коэффициент распространения заболевания должен быть меньше единицы, необходимо обеспечивать достаточный уровень тестирования, а также не менее половины больничных коек должны быть свободны.
"Поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что единовременного открытия всех предприятий не планируется, и, скорее всего, частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.
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