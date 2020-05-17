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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:48
https://ria.ru/20200517/1571568340.html
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571334376_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_bc6f85691a5aad07869c534b455c0e46.jpg
РИА Новости

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

10:13 17.05.2020 (обновлено: 15:48 17.05.2020)
181975
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
По его словам, для частичного запуска экономики ситуация должна соответствовать трем показателям. В частности, коэффициент распространения заболевания должен быть меньше единицы, необходимо обеспечивать достаточный уровень тестирования, а также не менее половины больничных коек должны быть свободны.
"Поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что единовременного открытия всех предприятий не планируется, и, скорее всего, частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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962686982
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Ну, а чего, бабла срубили за койки, теперь можно и режим снимать!))) Или новую тему замутить! В воровском мире именно так!
17 мая, 10:40
ВПВова Петин
152324321
Страна наоборот. Было десятки, самоизолировали, посадили на карантин. Дошли до тысяч решили карантин снять.
17 мая, 10:50
Юрий Баженов
118611218
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