Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

По его словам, для частичного запуска экономики ситуация должна соответствовать трем показателям. В частности, коэффициент распространения заболевания должен быть меньше единицы, необходимо обеспечивать достаточный уровень тестирования, а также не менее половины больничных коек должны быть свободны.