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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:09
https://ria.ru/20200517/1571568293.html
В Армении выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fc86004c24f2229a185112910a200ea6.jpg
РИА Новости

В Армении выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом

10:09 17.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 189 и достигло 4472, еще пять человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 4283 подтвержденных случаях и 55 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
16 мая, 10:16Распространение нового коронавируса
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"В Армении подтверждены 4472 случая коронавируса. Излечились 1925 пациентов. Скончались 60 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2463 пациента, проведено 40 230 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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