В Армении выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 189 и достигло 4472, еще пять человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 4283 подтвержденных случаях и 55 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 4472 случая коронавируса. Излечились 1925 пациентов. Скончались 60 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2463 пациента, проведено 40 230 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.