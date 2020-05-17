В России провели более 6,9 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 6,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 262 тысячи человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию находятся 262 666 человек, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.