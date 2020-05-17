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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:20
https://ria.ru/20200517/1571568221.html
В России провели более 6,9 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В России провели более 6,9 миллиона тестов на коронавирус

10:07 17.05.2020 (обновлено: 10:20 17.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 6,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 262 тысячи человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию находятся 262 666 человек, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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