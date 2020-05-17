В ВСУ зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 38 человек, 76 выздоровели, двое скончались, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины из Хмельницкой области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он получает необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 206 человек. В ближайшие трое суток у 39 военных самоизоляция закончится.
По последним данным минздрава страны, общее число зараженных коронавирусом на Украине составляет 17 858, 497 скончались, выздоровели 4906 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.