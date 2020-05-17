В ВСУ зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 206 человек. В ближайшие трое суток у 39 военных самоизоляция закончится.