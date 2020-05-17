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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:04
https://ria.ru/20200517/1571568044.html
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 27 тыс человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Московские врачи вылечили от COVID-19 более 27 тыс человек

10:04 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еще 1458 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего московские врачи вылечили более 27 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490", - сообщила Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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