Московские врачи вылечили от COVID-19 более 27 тыс человек

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еще 1458 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего московские врачи вылечили более 27 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490", - сообщила Ракова.
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