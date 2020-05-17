В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.

"Восемьдесят три новых случая сегодня. Из них: 29 мужчин, 52 женщины, 2 детей (девочки 1, 2 лет). Возраст взрослых от 18 до 81 года. Двое прибыли из других регионов, 81 контактный с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1902 (524 из них выздоровели: 245 выписаны из стационара, 279 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 5)", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровел, в результате чего был выписан и снят с наблюдения на дому 21 пациент.

На данный момент госпитализированы 416 человек, у 325 диагноз подтвержден, два - с подозрением, у пяти - анализ отрицательный, у 84 анализы в работе, из госпитализированных у 221 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2961 (из них подтверждённых случаев - 1048, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4415. Выписано из больниц – 508. Всего обследованных лиц - 8300", - информирует обладминистрация.