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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:01
https://ria.ru/20200517/1571568010.html
В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

10:01 17.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
"Восемьдесят три новых случая сегодня. Из них: 29 мужчин, 52 женщины, 2 детей (девочки 1, 2 лет). Возраст взрослых от 18 до 81 года. Двое прибыли из других регионов, 81 контактный с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
16 мая, 09:45Распространение нового коронавируса
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По данным обладминистрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1902 (524 из них выздоровели: 245 выписаны из стационара, 279 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 5)", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровел, в результате чего был выписан и снят с наблюдения на дому 21 пациент.
На данный момент госпитализированы 416 человек, у 325 диагноз подтвержден, два - с подозрением, у пяти - анализ отрицательный, у 84 анализы в работе, из госпитализированных у 221 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2961 (из них подтверждённых случаев - 1048, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4415. Выписано из больниц – 508. Всего обследованных лиц - 8300", - информирует обладминистрация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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