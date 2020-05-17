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2020-05-17T09:59
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В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

09:59 17.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщали о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждены четыре дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 71 единица", - добавил представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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