В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В субботу в ДНР сообщали о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждены четыре дома.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 71 единица", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.